Park Chan-wooks Film „Decision to Leave“ feiert am 10. August in Belgien Kinostart

Der südkoreanische Film „Decision to Leave“ des Regisseurs Park Chan-wook mit Park Hae-il und Tang Wei in den Hauptrollen feiert am 10. August in Belgien seinen Kinostart. Der Mysterystreifen wird in insgesamt 31 Kinos in 22 Städten Belgiens gezeigt.

Das Koreanische Kulturzentrum in Belgien veranstaltete am 4. August in einem Kino in Brüssel zusammen mit dem lokalen Filmverleih Cinéart eine Sondervorführung des Films, zu der belgische Filmjournalisten und Persönlichkeiten aus der belgischen Kulturszene eingeladen wurden.

Der südkoreanische Filmregisseur Park Chan-wook hat dank seiner Filme wie „Oldboy“ und „Die Taschendiebin“ bereits viele Fans in Belgien. Er wurde 2017 in Anerkennung seiner Verdienste beim Brussels International Fantastic Film Festival (BIFFF) als einer der Ritter der Rabenordens geehrt.

Ein Mitarbeiter des belgischen Filmverleihs bewertete den neuen Film Parks als ein Meisterwerk, das sich zu angemessenen Anteilen aus künstlerischer Qualität, Originalität und auch einem publikumswirksamen Element zusammensetzt.