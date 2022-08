Hochspringer Woo Sang-hyeok darf sich nach beendetem Wehrdienst vom Ausland aus abmelden

ⓒ YONHAP News

Hochspringer Woo Sang-hyeok wird während seines Trainings in Europa seine Entlassung aus dem Wehrdienst melden. Dies wurde ihm vom südkoreanischen Verteidigungsministerium aufgrund der Spitzenleistungen, die der Leichtathlet während seiner Zeit als Wehrdienstleistender bei internationalen Turnieren erbracht hatte, genehmigt.





Woo wird nach Ablauf seiner Dienstzeit am 2. September aus dem Wehrdienst entlassen. Kurz vor seiner Abreise für die Teilnahme an der Diamond League am Sonntag sagte der Hochspringer gegenüber Yonhap News, der Wehrdienst habe ihn reifer gemacht. Die Zeit beim Militär sei ein Wendepunkt in seinem Leben.





Woo wird am kommenden Donnerstag im Rahmen der Diamond League beim Wettbewerb in Monte Carlo an den Start gehen. Am 27. August nimmt er am Wettkampf in Lausanne teil. Vom 8. bis 9. September stehen die Diamond League Final in Zürich in seinem Terminplan. Zwischen den Turnieren wird der Athlet in Europa trainieren.





Das Verteidigungsministerium und das Sportteam der Armee waren dem Athleten zuvorgekommen, damit er sich ganz auf die wichtige Turnierserie konzentrieren kann. Woo braucht für seine Entlassung aus dem Wehrdienst nicht nach Korea zu kommen und kann dies von Europa aus telefonisch erledigen.





Woo Sang-hyeok hatte im März 2021, kurz vor seiner Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio, seinen Pflichtwehrdienst begonnen. Sein Coach Kim Do-gyun hatte ihm dazu geraten, in der Annahme, dass ihm der streng durchgetaktete Alltag als Soldat helfen würde, intensiver an sich zu arbeiten.





Woos persönlicher Rekord waren davor 2,30 Meter gewesen. In den 18 Monaten seiner Wehrdienstzeit verbesserte er seinen persönlichen Rekord zwei Mal, zunächst auf 2,35 Meter und dann auf 2,36 Meter. Bei den Olympischen Spielen in Tokio verbesserte er mit 2,35 Metern den koreanischen Rekord im Hochsprung und belegte den vierten Platz. Im Anschluss siegte er bei mehreren internationalen Turnieren und schrieb ein neues Kapitel der koreanischen Leichtathletik-Geschichte.