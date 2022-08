Lieder und Bräuche zum Sommer

Viele Menschen stört im Sommer das laute Zirpen der Zikaden. Auf Koreanisch nennt man dieses Insekt “Sseureurami쓰르라미” oder auch „Sseureummemi쓰름매미”. Das laute Zirpen dieser Zikaden ist Teil ihres Brunstverhaltens. Sie leben viele Jahre als Nymphen unter der Erde, bevor sie erwachsen sind und an die Oberfläche kommen. Doch dann haben sie nicht lange zu leben, nur zwei oder drei Wochen. Sie haben also nicht viel Zeit, um sich zu paaren und Eier zu legen, bevor sie schließlich sterben. Auch die alten Koreaner hatten die Verzweiflung der Insekten offensichtlich schon verstanden, denn in einem Volkslied über Zikaden heißt es:





Ssareum, Ssareum, in einem Pavillion unter der Zelkove,

Ssareum, höre ich den Ruf der Insekten.

Ssareum, Ssareum, du und ich, wir schmelzen beide dahin.

Ssareum, Ssareum, warum rufst du so?

Bist du traurig, weil dein Geliebter dich verlassen hat?





„Ssareum싸름“ ahmt hier den Ruf der Zikaden nach.





Nächste Woche Montag ist Malbok말복, traditionell der letzte Tag der Sommerhitze. Die drei „Bok“-Tage in Korea - Chobok초복, Jungbok중복, und Malbok – markieren traditionell die heißeste Zeit des Jahres. Im alten Korea legten die Menschen an diesen Tagen eine Pause ein. Eine der besten Methoden, der Hitze zu entfliehen, war Angeln am Fluss, wobei der Fang dann direkt am Ufer zu einer Suppe verarbeitet wurde. Dieser Brauch wurde Cheollyeob천렵 genannt. Es machte nicht nur Spaß, mit Freunden zu Angeln, man konnte so in einer Zeit, in der es nicht viel zu essen gab, bei einem Glas Makgeolli mit frischem Fisch die Eiweißspeicher auffüllen.





Zu dieser Tradition gibt es ein Lied mit dem Titel „Ein bewölkter Tag im Juni oder Juli“, ein schnelles Lied des Genre Hwimori Japga휘모리잡가. Hwimori bezeichnet ein schnelles Tempo, ähnlich wie die Begriffe Allegro oder Vivace in der westlichen Musik, und kommt vom koreanischen Wort für stürmen. Japga bezeichnet ein Volkslied, dass von einem professionellen Sänger oder einer professionellen Sängerin gesungen wird. Die Sänger singen hier eine lange Geschichte in sehr schnellem Tempo, sodass es fast wie die heutige Rap-Musik klingt.





„Ein bewölkter Tag im Juni oder Juli“ dreht sich um einen Mann, der an einem bewölkten Tag im Sommer an einem Fluss angelt. Er entdeckt einen Jungen, der eine Kuh hütet, und bittet ihn, den Fisch zu seiner Frau zu bringen, damit sie einen Fischeintopf kochen kann. Der Junge jedoch denkt zunächst laut darüber nach, ob er die Zeit dafür hat. Vielleicht, um ein paar Fische für sich selbst als Gegenleistung herauszuschlagen.





Kongguksu콩국수, Nudeln in einer Sojabohnensuppe, ist bei Koreanern im Sommer sehr beliebt. Die Sojabohnen werden in Wasser eingeweicht und gekocht und anschließend mit etwas Salz gemahlen, sodass eine dickflüssige, nussige und nahrhafte Suppe entsteht. Mit einer Nudeleinlage hat man dann eine Schüssel Kongguksu, eine schmack- und nahrhafte Speise. Die Zubereitung hört sich zunächst sehr einfach an, aber die Sojabohnen einzuweichen, zu kochen und zu mahlen ist harte Arbeit. Da es früher keine Mixer gab, nutzen Koreaner einen Mahlstein aus schwerem Basaltgestein, der Maetdol맷돌 genannt wurde. Der obere Stein wurde mit der Hand auf dem unteren Stein gedreht und mahlte dadurch Bohnen oder Getreide. Im oberen Stein war eine Öffnung, durch die Wasser und gekochte Sojabohnen eingefüllt wurden, und aus dem Spalt zwischen den beiden Steinen kam dann der fertige Sojabohnenbrei. Früher lebten viele Generationen unter einem Dach, man kann sich also vorstellen, wieviel Arbeit es war, für all diese Personen Kongguksu zuzubereiten.





Auf Jeju gibt es ein Volkslied mit dem Titel „Das Mahlen eines Mahlsteins“. Dieses Lied wurde vermutlich gesungen, um die harte Arbeit des Mahlens etwas leichter zu machen. In einer Version kann man sogar das Geräusch eines tatsächlichen Maetdol hören.





Musik