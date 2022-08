Gesalzenes Essen

ⓒ Getty Images Bank

In Südkorea gibt es das verbreitete Stereotyp über Deutschland, dass das Essen bei uns zu salzig sei, und zwar nicht nur das deutsche. Darauf weisen etwa Deutschlernende immer wieder drauf hin, wenn zum Beispiel die größten Unterschiede zwischen den beiden Ländern aufgezählt werden. Und auch wenn man mit KoreanerInnen essen geht, die schon ein oder mehrmals in Deutschland waren, kommt dieser Zusammenhang immer wieder zur Sprache. Dann fühlt man sich als Deutscher ziemlich erschrocken, dass den lieben Gästen daheim die Suppe offensichtlich versalzt worden war. Was ist also dran an dieser verbreiteten Vorstellung? Und ist das Essen in Korea wirklich weniger gesalzen?