Die roten Schuhe (11) 말 좀 가려서 해요

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „말 좀 가려서 해요; mal jom garyeoseo haeyo“

Deutsch: „Achten Sie bitte auf Ihre Wortwahl“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





말 Nomen für „Worte“

좀 Kurzform des Adverbs 조금 für „ein bisschen, etwas“,

wirkt hier eher wie eine Partikel, die eine Aufforderung im Ton abmildert

가리- Verbstamm des Verbs 가리다 für „unterscheiden, (aus)erwählen“

-어서 Verbendung zum Ausdrücken einer Art und Weise

하- Verbstamm des Verbs 하다 für „tun, machen“

-여 Imperativendung

-요 Höflichkeitssuffix





Der Ausdruck „말 좀 가려서 해요“ bedeutet wortwörtlich „Machen Sie die Worte bitte so, indem Sie sie erwählen“. Der Sprecher fühlt sich durch die unhöflichen, unangemessenen Worte des Gegenübers verärgert oder sogar angegriffen. So weist er es mit dem Ausdruck mahnend darauf hin, dass es unterscheiden sollte, was gesagt werden darf und was nicht, und seine Worte entsprechend vorsichtig wählen sollte. In diesem Sinne wäre der Ausdruck natürlicher übersetzbar mit „Achten Sie bitte auf Ihre Wortwahl“.

Bei der nicht-höflichen Imperativform fällt das Höflichkeitssuffix -요 am Ende weg: 말 좀 가려서 해.





Ergänzungen

남자친구: Nomen für „Freund“