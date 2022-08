Liste der Einheit 516, einer geheimen Chemiewaffenanlage der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg, veröffentlicht

ⓒ YONHAP News

Chinesische Medien wie der Fernsehsender CCTV haben berichtet, dass China die Liste der 414 Angehörigen der Einheit 516, einer in der Mandschurei sitzenden streng geheimen Chemiewaffenanlage der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg, veröffentlicht hat. Veröffentlicht wurde die Liste vom Unit 731 Museum in Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang zum 77. Jahrestag der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg. Auf der Liste finden sich detaillierte Informationen über die Angehörigen dieser Einheit wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Herkunft sowie Dienstrang.





Laut chinesischen Medien wurde diese im Januar 1945 erstellte Liste nach der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg vom japanischen Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales aufbewahrt und 2017 dem Nationalarchiv von Japan übergeben. Chinesische Forscher entdeckten das Dokument und nahmen es nach Verhandlungen in Empfang. Das Unit 731 Museum, dem das Dokument im April des vergangenen Jahres übertragen wurde, analysierte es und hat es gestern veröffentlicht.





Nach dem vom Museum veröffentlichten Dokument gab es in der Einheit 516 13 Offiziere, und die Einheit wurde von einem Generalmajor geführt. Die Einheit, die auch als Giftgas-Einheit bezeichnet wird, machte sich von der Technologie-Abteilung der Kwantung-Armee, einer Hauptarmee der Kaiserlich Japanischen Armee, unabhängig und entwickelte in der chinesischen Provinz Heilongjiang chemische Waffen.





Es heißt, dass die Einheit rund 1.800 Mal an Kriegsschauplätzen in China chemische Waffen eingesetzt habe. Die Einheit 516 ist zwar weniger bekannt als die berüchtigte Einheit 731, die biologische und chemische Waffen erforschte, erprobte und einsetzte. In japanischen Medien gab es aber Berichte dazu, dass auch die Einheit 516 an chinesischen Kriegsgefangenen chemische Waffen getestet hatte.