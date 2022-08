Myanmar: Suu Kyi zu weiteren sechs Jahren Haft verurteilt

ⓒ YONHAP News

In Myanmar ist die entmachtete De-facto-Regierungschefin Aung Sang Suu Kyi zu weiteren sechs Jahren Haft verurteilt worden. Damit wurde ihre Gefängnisstrafe auf insgesamt 17 Jahre erhöht. Nachrichtenagenturen wie Reuters und AP berichteten heute unter Berufung auf mit dem Fall vertraute Kreise, dass ein Gericht der Militärjunta Myanmars die 77-jährige Politikerin wegen Korruption in vier Fällen für schuldig befunden habe.





Suu Kyi weist die Vorwürfe der Korruption zurück. Ihre Anwälte werden Berufung einlegen. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch die Medien waren nicht zugelassen. Das Gericht verbot den Anwälten von Suu Kyi, Informationen über den Prozess zu veröffentlichen. Ihre Partei NLD hatte im November 2020 die Wahlen in Myanmar mit klarem Vorsprung gewonnen. Das Militär putschte sich im Februar 2021 an die Macht, und seitdem wurde sie mit einer Reihe von Anschuldigungen überzogen.





Wegen der angeblich illegalen Einfuhr von Funkgeräten, Verstößen gegen die Corona-Schutzregeln und Korruptionsvorwürfen wurde Suu Kyi in mehreren Prozessen bereits zu insgesamt elf Jahren Haft verurteilt. Mit dem Gerichtsurteil am Montag ist das Strafmaß auf insgesamt 17 Jahre erhöht worden. Es heißt, dass sich ihre Gefängnisstrafe auf über 100 Jahre erhöhen könnte, falls sie in allen noch offenen Prozessen für schuldig befunden würde.





Die Nobelpreisträgerin, die nach dem Militärputsch unter Hausarrest gestellt wurde, sitzt seit Juni des vergangenen Jahres im Gefängnis. Beobachter meinen, die Militärregierung, die im nächsten Jahr Parlamentswahlen durchführen will, wolle mit den Urteilen gegen Suu Kyi ihren Putsch rechtfertigen und das politische Comeback Suu Kyis unmöglich machen.