Indonesien strebt nach Reisimportstopp nun auch Selbstversorgung mit Mais an

Indonesien hat vom International Rice Research Institute, kurz IRRI, eine Auszeichnung für seine Leistung beim Erreichen der Selbstversorgung mit Reis und für die Verbesserung seines Systems für Ernährungssicherheit erhalten. Am 14. August wurde dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo vom Institut die Auszeichnung überreicht. Laut lokalen Medien wie der Tageszeitung „Kompas“ und der Nachrichtenagentur „Antara News“ sagte der auch als Jokowi bekannte Präsident bei der Veranstaltung, dass Indonesien in den letzten drei Jahren keinen Reis mehr importiert hatte und innerhalb der nächsten zwei oder drei Jahre auch den Maisimport gänzlich stoppen werde.





Indonesien ist mit einer Einwohnerzahl von rund 280 Millionen der viertbevölkerungsreichste Staat der Welt. Trotz der großen Landfläche und des tropischen Monsunklimas konnte das Land wegen des Mangels an Wasser für den Ackerbau und an Düngemitteln keine konstante Reisproduktion aufbauen, so dass es auf Reisimporte angewiesen war. Jokowi setzte sich seit seinem Amtsantritt für Verbesserungen der Infrastruktur ein, so dass das Land schließlich die Selbstversorgung mit Reis sicherstellen konnte und in diesem Jahr auch erstmals seit 20 Jahren Reis exportieren kann.





Jokowi erklärte, die Regierung habe in den letzten sieben Jahren 4.500 Dämme und 1,1 Millionen Bewässerungsnetze gebaut, und durch die Erweiterung der Infrastruktur und Verbesserung der Reissorten die Reisproduktion gesteigert. Von 2019 bis 2021 konnte das Land im Jahresdurchschnitt 31,3 Millionen Tonnen Reis produzieren, so dass Indonesien in den letzten drei Jahren keinen Reis mehr importiert habe.





Bei anderen Lebensmitteln ist Indonesien aber immer noch auf Importe angewiesen. Nach dem Wirtschaftsanalyse-Unternehmen „Economist Intelligence Unit“, kurz EIU, liegt der Global Food Security Index von Indonesien bei 59,2 von insgesamt 100 Punkten. Das Land steht damit unter 113 untersuchten Ländern an 69ster Stelle. Deshalb will Indonesien nun auch die Maisproduktion erhöhen und sich damit aus eigenem Anbau vollständig versorgen können. Jokowi unterstrich, in den letzten sieben Jahren seien im Jahresdurchschnitt 3,5 Millionen Tonnen Mais importiert worden, diese Menge sei dieses Jahr auf 800.000 Tonnen zurückgegangen. Halte der Trend an, könne das Land bald Maisexporteur werden.