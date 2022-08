Koreanische Künstlerin gewinnt „Loewe Craft Prize 2022“

Die 1988 von dem spanischen Unternehmen für hochwertige Lederwaren Loewe gegründete Kulturstiftung Loewe Foundation vergibt seit 2017 den renommierten Preis für Kunsthandwerker „Loewe Craft Prize“. Die in die engere Wahl gekommenen und prämierten Arbeiten des Wettbewerbs werden jährlich in einer Ausstellung gezeigt.





Die Bekanntgabe der Gesamtsiegerin fand in diesem Jahr in Seoul statt, gefolgt von einer Ausstellung aller in die engere Wahl gekommenen Werke der ausgewählten Finalisten im Seouler Kunstgewerbemuseum. Erstmals ging der begehrte Preis an eine Person aus Korea. Die Gesamtsiegerin des Wettbewerbs, Jeong Da-hye, überzeugte die Jury mit einem stilvoll gestalteten Objekt aus Rosshaar in Form eines Korbes mit überlagerten Mustern.