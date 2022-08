Handballerinnen gewinnen U-18-Weltmeisterschaft

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanischen Handballerinnen haben erstmals die U-18-Weltmeisterschaft gewonnen.





Im Finale des Turniers in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje setzten sie sich gegen Dänemark mit 31:28 durch. Südkorea ist das erste nicht-europäische Land, das als Sieger der U-18 Handball-WM der Frauen hervorgegangen ist.





In einem Beitrag auf der Website der internationalen Handballföderation, IHF, der am Tag vor dem Finale veröffentlicht wurde, hieß es, dass Südkorea vor der WM ein Außenseiter gewesen sei und die Gegner über die Mannschaft nicht viel wussten. Die südkoreanischen Handball-Frauen hatten jedoch von der Gruppenphase bis zum Finale sämtliche Favoriten geschlagen. Sie erzielten acht Siege in Folge gegen die Schweiz, Deutschland, die Slowakei, Rumänien, die Niederlande, Schweden, Ungarn und Dänemark.





Die im Vergleich zu den großen europäischen Gegnerinnen vergleichsweise kleine Statur glichen sie aus, indem sie schnell, fließend und offensiv spielten. Im Finale gegen Dänemark war die Mannschaft bei der Zahl der Würfe von der 9-Meter-Linie mit 2:9 unterlegen, mit Ballabnahmen und Tempogegenstößen konnten sie diese Schwäche jedoch wettmachen.





Die IHF nannte als die Stärken der südkoreanischen Mannschaft das schnelle Tempo, die vielen Pässe, einen hervorragenden Spielrhythmus und einen guten Spielaufbau.





Auch taten sich die Spielerinnen durch eine starke Ausdauer hervor. In allen Spielen waren sie in der zweiten Spielhälfte besser als in der ersten. Kim Min-seo wurde zum MVP des Turniers ernannt.