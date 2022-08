Hochspringer Woo Sang-hyeok wird bei Diamond-League-Meeting in Monaco Zweiter

ⓒ YONHAP News

Hochspringer Woo Sang-hyeok ist beim Diamond-League-Meeting in Monaco Zweiter geworden.





Im Stechen unterlag der Südkoreaner Mutaz Essa Basim aus Katar. Beide Athleten lagen mit übersprungenen 2,30 Metern gleichauf. Im Stechen rissen beide die Höhe von 2,32 Meter. Dann wurde die Latte wieder auf 2,30 Meter gelegt. Basim konnte diese Höhe erneut überspringen, während Woo daran scheiterte.





Woo hatte im Stechen einen Nachteil, weil er durch einen gleichzeitig stattfindenden Laufwettbewerb gestört wurde, nachdem er das Signal für den Beginn seines Versuchs gegeben hatte. Der Kampfrichter hatte die Zeit aber nicht angehalten, sodass Woo etwas überhastet Anlauf nehmen musste.





Zudem hatte der Hochspringer nicht genügend Zeit gehabt, sich an seine neuen Schuhe zu gewöhnen. Woo hatte von seinem neuen Sponsor Puma neue Spikes bekommen, die jedoch erst am Wettkampftag in Monaco eintrafen. Sein Trainer Kim Do-gyun sagte, dass die Zeit nicht gereicht habe, die Schuhe zu testen. Sein Schützling habe sich daher in den neuen Schuhen nicht ganz sicher gefühlt. Sobald er sich an seine neuen Spikes gewöhnt habe, werde er sicherlich zu seiner Topform zurückfinden.





Woo Sang-hyeok hat bisher an zwei Wettbewerben der Diamond League teilgenommen und 15 Punkte gesammelt. Im Punkte-Ranking liegt er damit bisher auf Platz vier.





Am 27. August wird er beim Diamond-League-Meeting in Lausanne antreten. Mit einem Platz unter den besten fünf würde er sich für das Finale vom 8. bis 9. September in Zürich qualifizieren.