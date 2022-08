Segelwettbewerb „Korea Cup“ lockt zahlreiche Teams und Zuschauer an

ⓒ YONHAP News

In Uljin in der Provinz Nord-Gyeongsang findet bis Morgen der internationale Segelwettbewerb „Korea Cup“ statt. Die Veranstaltung wurde am vergangenen Freitag eröffnet.





Rund 500 Teams, südkoreanische und ausländische Teams, liefern sich ein spannendes Rennen auf einer Strecke im Ostmeer, die rund um die Dokdo-Inseln und zurück zum Yachthafen in der Ortschaft Hupo in Uljin führt.





Die diesjährige 14. Auflage des Korea Cup wird mit Fertigstellung der Hupo-Marina ausgetragen und ist aus diesem Anlass mit einem vielfältigen Begleitprogramm versehen. Dazu gehören ein Wettrennen ferngesteuerter Segelboote, eine Ausstellung von Segelzubehör und ein Flohmarkt. Die Besucher dürfen das Segeln ausprobieren und an Ständen werden Makgeolli und Bier von regionalen Brauereien angeboten.





Son Byeong-bok, der Chef des Landkreises Uljin, sagte, dass seit Langem mal wieder die Segelveranstaltung mit Publikum stattfinde. Er hoffe, dass der Segelwettbewerb bei den von Corona und der Hitze erschöpften Bewohnern des Landkreises und Zuschauern für gute Laune sorgen werde.