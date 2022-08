Urlaufb auf Ulleung-do

ⓒ Getty Images Bank

Die größten Inseln Koreas befinden sich an der West- und Südküste, darunter ist die Insel Jeju-do am größten und lockt zu jeder Jahreszeit viele Besucher an. Zuletzt machte sich aber eine andere Insel im Ostmeer als beliebtes Reiseziel einen Namen: Ulleung-do. Koreas neuntgrößte Insel liegt über 200 km entfernt von der Hafenstadt Pohang und ist besonders berühmt für ihre atemberaubende Naturlandschaft aus vulkanischem Gestein. Allerdings ist die Insel nicht immer und auch nicht so leicht erreichbar, vor allem von Seoul aus ist die Anreise recht beschwerlich.