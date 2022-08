Lee Jung-jaes Regiedebüt „Hunt“ übertrifft 2 Millionen Ticketverkäufe

ⓒ Megabox Plus M

Der koreanische Spionagefilm „Hunt“, bei dem der „Squid Game“-Star Lee Jung-jae erstmals die Regie übernahm und auch in einer der Hauptrollen zu sehen ist, hat bereits mehr als 2 Millionen Menschen ins Kino gelockt.

Laut dem Korea Box Office Information System ist die Marke von 2 Millionen Zuschauern am Vormittag des 16. August, damit 7 Tage nach seinem Kinostart, überschritten worden. Bis zum 16. August führte der Film sechs Tage in Folge die koreanischen Kinocharts an. Man rechnet angesichts der bisherigen Stimmung damit, dass die Gewinnschwelle von 4 Millionen Zuschauern durchaus erreicht werden kann.

„Hunt“ kam am 10. August in die lokalen Kinos und erzählt die Geschichte von zwei Geheimagenten in den 1980er Jahren, die einander gegenseitig als Undercoveragent verdächtigen.