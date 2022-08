Staffel 2 von „Extraordinary Attorney Woo“ soll 2024 laufen

Einen Tag vor dem Ende der erfolgreichen Dramaserie „Extraordinary Attorney Woo“ ist die Produktion von Staffel 2 angekündigt worden.

Lee Sang-baek, CEO der Produktionsfirma AStory, sagte in einem Interview mit eDaily am 17. August, dass die Firma dank der großen Unterstützung vieler Menschen Staffel 2 der Serie produzieren will. Das Ziel sei, die zweite Staffel im Jahr 2024 auszustrahlen. Die Firma hoffe, die neue Staffel möglichst ohne Besetzungswechsel zu produzieren.

Die Serie, die die Geschichte einer Rechtsanwältin mit einem Superhirn und Autismus-Spektrum-Störung erzählt, läuft seit dem 29. Juni, und am 18. August wird der letzte, 16. Teil, ausgestrahlt. Laut Nielsen Korea startete die Serie mit einer Einschaltquote von 0,9 Prozent. Nach drei Folgen lag die Quote bei über 4 Prozent und bei Folge 7 schon bei über 11 Prozent. Die bisherige höchste Einschaltquote von 15,8 Prozent wurde mit Folge 9 erzielt.