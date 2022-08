Stempel statt unterschreiben

ⓒ Getty Images Bank

Wer wie ich einen langen Namen hat, stößt in Korea regelmäßig auf die Schwierigkeit, dass er nicht in Formulare passt. Selbst auf für die Unterschrift reservierten Feldern ist oft zu wenig Platz dafür. Aus diesem Grund unterschreibe ich in Korea nur noch mit dem zweiten Teil meines Nachnamens, auch auf Bankkarten, was wiederum im Heimaturlaub zu fragenden Blicken führt, wenn ich mit der koreanischen Kreditkarte bezahle. Eine andere Lösung wäre ein personalisierter Namensstempel, den man sich registrieren lassen kann und mit dem man die wichtigsten Dokumente in Finanz- und Immobilienangelegenheiten und auch das eigene Testament königlich mit roter Tinte signiert. Wie funktioniert das, und wo bekommt man einen solchen Stempel?