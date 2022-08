Hamlet-Aufführung mit Starbesetzung

Unter den Dramen und Komödien von William Shakespeare nimmt die Tragödie „Hamlet – Prinz von Dänemark“ eine Sonderstellung ein. Sie behandelt philosophische Probleme der menschlichen Existenz und ist zugleich ein äußerst populäres Stück. In Korea wurde das sechs Stunden lange Werk erstmals im Jahr 1951 von dem Theaterregisseur Lee Hae-rang in seiner vollen Länge inszeniert. 2016 wurde Hamlet zum Gedenken an den 100. Geburtstag von Lee Hae-rang mit den angesehensten Schauspielern, die das Theater in Korea geprägt haben, auf die Bühne gebracht.

Am Nationaltheater in Seoul war das Schauspiel in fünf Akten mit der damaligen Starbesetzung noch einmal zu sehen. Das Besondere an der Aufführung war, dass die großen Namen des koreanischen Theaters ihren jungen Kollegen das Feld überließen und in Nebenrollen im Hintergrund agierten.