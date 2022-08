Seventeen treten erneut bei Jimmy Kimmel Live auf

ⓒ ABC

Seventeen sind ein weiteres Mal in der beliebten US-amerikanischen Show „Jimmy Kimmel Live“ aufgetreten. Am 18. August haben sie in dieser Show ihr neues viertes reguläres Album „Face the Sun“ vorgestellt und sogar das Lied „HOT“ gesungen.

Seventeen sind bereits im letzten Jahr, als sie ihr achtes Minialbum auf den Markt gebracht haben, aufgetreten. Damals haben sie den Song „Ready to love“ vorgetragen.

Aber die Jungs waren nicht nur in dieser Show, sondern auch in anderen renommierten US-amerikanischen Talkshows zu Gast, was ein Beleg dafür ist, dass sie zu den beliebtesten und berühmtesten K-Pop-Stars zählen.

Das vierte reguläre Album war sieben Wochen in Folge in den Charts Billboard 200 vertreten. Das Lied „HOT“ wird dem Hiphop-Genre zugeordnet und es versprüht den für die Gruppe typischen Elan.

Ferner wurden Seventeen bei den MTV Video Music Awards in drei Kategorien nominiert, so dass sie dieses Mal auf einen Preis hoffen.

Seventeen befinden sich immer noch auf Welttournee, derzeit sind sie in den USA unterwegs und sie werden noch bis Jahresende auf Tour sein.