NewJeans ist mit Debütalbum äußerst beliebt

Letzte Woche haben wir schon von einer neuen Girlgroup berichtet, der großes Potenzial bescheinigt wird. Dass diese Einschätzung zutreffend war, lässt sich nun mit konkreten Zahlen unterfüttern.

Das Debütalbum dieser Gruppe verkaufte sich allein in der ersten Woche seit der Herausgabe über 311.000 mal. Damit haben sie in der ersten Woche von ihrem Debütalbum mehr Exemplare verkauft als alle anderen Girlgroups, die vor ihnen in die Musikwelt eintraten.

Die derzeit erfolgreiche Girlgroup LE SSERAFIM schaffte 307.000 Exemplare.

NewJeans rangieren mit ihrem Album selbsverständlich weit vorne in den Musikcharts. Das Lied „Attention“ zieht dabei besondere Aufmerksamkeit auf sich.