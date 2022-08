ATEEZ beenden Aktivitäten zum neuen Album

ⓒ KQ Entertainment

Die Gruppe ATEEZ hat nun alle offiziellen Aktivitäten zum neuen Album und dem Lied „Guerrilla“ absolviert. Sie werden damit in den Musiksendungen der terrestrischen Sender als Gruppe zunächst nicht mehr auftreten. Aber Soloauftritte und Gruppeauftritte in verschiedenen Shows und auf verschiedenen Kanälen wird es selbstverständlich weiterhin geben.

Nach dem letzten Fernsehauftritt sagten die Künstler, dass sie sehr glücklich waren, wieder auf der Bühne zu stehen und ihre Fans zu treffen. Dass sie dieses Mal so erfolgreich sein konnten, sei allein ihren Fans zu verdanken.

Als nächstes steht ihre eigene Show an. Bereits am 14. August haben sie für ihre eigene Show „WANTEEZ“ kurz Werbung in sozialen Netzwerken gemacht. Die Fans sind jetzt natürlich sehr gespannt.

Im Oktober soll in Seoul außerdem der Startsschuss für eine Welttournee fallen.