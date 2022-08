Seo Mi-ae: „Erfreut, dich zu sehen, Mörder“ (2005)

ⓒ Getty Images Bank

Es war wieder Donnerstag. Und wie erwartet regnete es. Perfekt.

Ein Tag wie heute war genau das, worauf dieser Kerl wartete. Vielleicht schaute er gerade aus dem Fenster in den Regen und murmelte vor sich hin, was für ein guter Tag für einen Mord dies doch sei. Vielleicht tauchte er heute auf. Bestimmt tauchte er auf.





Es war nicht einfach, einen Weg zu finden, schnell zu sterben, wenn Selbstmord keine Option war. Als ich so nach einer Möglichkeit suchte zu sterben, stieß ich auf einen Artikel über Serienmorde.

Das war es! Ich muss mich nur der Gefahr aussetzen. Eine weitere Person zu töten wäre nichts für den Mörder, der ja bereits mehrere Menschen getötet hatte. Der Plan schien mir ziemlich rücksichtslos, aber ich dachte, es wäre einen Versuch wert, da die Leute neugierig auf die Fälle waren und die Morde in meiner Nachbarschaft stattfanden. Mein Ziel war einfach – von einem Serienmörder getötet zu werden. Dann würden 600 Millionen Won an Versicherungsgeld an Ha-rin ausgezahlt werden. Das einzige, was ich jetzt tun konnte, war es, an verregneten Donnerstagen hinauszugehen und durch die Straßen zu streifen.

Bei meinem vierten Ausflug begegnete ich dem Mörder.





Der Killer hielt mir das Telefon lange ans Ohr, damit ich ein letztes Mal Ha-rins Stimme hören konnte. Ich hätte mich verabschieden sollen. Ich versuchte verzweifelt, meine Lippen zu bewegen, aber der Mörder nahm mir das Telefon weg. Ich konnte ihr nicht sagen, dass ich sie liebe.

Ich starrte den Mörder mit meinen trüben Augen an. Ich verbrauchte meine letzte Energie, um ihm etwas zu sagen. Es war das Letzte, was ich auf dieser Welt gesagt habe.

„War erfreut, dich zu sehen, Mörder.“









Seo Mi-ae (*1965): „Erfreut, dich zu sehen, Mörder“ (2005)