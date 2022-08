Erneut US-Delegation in Taiwan, Treffen mit Präsidentin Tsai Ing-wen

ⓒ YONHAP News

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat am 22. August den US-Gouverneur Eric Holcomb getroffen. Sie unterstrich bei dem Treffen, dass Taiwan willens und in der Lage sei, für den Aufbau nachhaltiger Lieferketten für, wie sie sagte, „Demokratie-Chips“ die Zusammenarbeit mit demokratischen Partnern zu stärken. Die Wirtschaftssicherheit sei eine wichtige Säule der nationalen und regionalen Sicherheit. Taiwan werde militärisch von China bedroht. In dieser Lage müssten demokratische Verbündete zusammenstehen und in allen Bereichen die Zusammenarbeit fördern. Diese Worte von Präsidentin Tsai wurden über soziale Netzwerke live übertragen.





Eric Holcomb, Gouverneur des US-Bundesstaates Indiana, erwähnte, dass Taiwans Unternehmen MediaTek, der viertgrößte Chipdesigner der Welt, im vergangenen Juni den Plan ankündigte, in Zusammenarbeit mit der Perdue University in Indiana ein neues Designzentrum zu bauen. Er freue sich sehr darauf, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um die Zukunft zu gestalten. Holcomb wird während seines Taiwan-Besuchs auch Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), den weltweit größten unabhängigen Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte, besuchen. TSMC baut in Arizona für 12 Milliarden Dollar ein Werk.





Holcomb ist nach Nancy Pelosi am 2. August und fünf US-Kongressabgeordneten am 14. August bereits der dritte US-Politiker, der in diesem Monat Taiwan besucht hat. Die chinesischen Streitkräfte, die nach Pelosis Taiwan-Besuch ein großangelegtes Manöver um Taiwan aufnahmen, übten auch gestern in der Taiwan-Straße Druck aus.





Chinas Außenministerium kritisierte gestern das Treffen der US-Delegation mit Taiwans Präsidentin scharf. Taiwan sei ein Teil des chinesischen Territoriums, und die Taiwan-Frage stelle immer das wichtigste und heikelste Thema in den Beziehungen zwischen China und den USA dar. China sei immer entschieden dagegen, dass die USA in irgendeiner Form oder unter irgendeinem Deckmantel einen offiziellen Austausch mit Taiwan führen. Das chinesische Ministerium forderte die USA dazu auf, sich an die „Ein-China-Politik“ zu halten und alle Formen des offiziellen Austausches mit Taiwan einzustellen.