China gründet aus Sorge über Bevölkerungsrückgang Organisation für Geburtenförderung

Chinesische Medien haben am 20. August berichtet, dass der Staatsrat der Volksrepublik China die Gründung einer gesamtstaatlichen Organisation für die Geburtenförderung gebilligt hat. Die Gründung dieser Organisation, die von der Vizeministerin Sun Chunlan geleitet wird, war von der Nationalen Gesundheitskommission Chinas gefordert worden.





Die Organisation, an der 26 führende Ministerien und Abteilungen der Partei und Regierung teilnehmen, wird Maßnahmen zur Geburtenförderung aufstellen und durch die Koordinierung der Arbeiten der Ministerien für eine effiziente Umsetzung der Maßnahmen sorgen. Sie ist sozusagen der Kontrollturm für Maßnahmen zur Überwindung der niedrigen Geburtenrate und zum Bevölkerungswachstum Chinas.





Zuvor hatten 17 Ministerien, darunter die Nationale Gesundheitskommission, das Bildungsministerium und das Ministerium für Wohnungsbau, am 16. August einen Leitfaden zur Förderung der Fruchtbarkeit mit einem umfassenden Maßnahmenpaket veröffentlicht. Vorgesehen sind unterstützende Maßnahmen in verschiedenen Bereichen wie Steuererleichterungen, Versicherung, Bildung, Wohnen und Beschäftigung sowie Pflegedienste für Schwangere und Kinder. Durch diese Maßnahmen sollen chinesische Paare ermuntert werden, drei Kinder zur Welt zu bringen.





Die Nationale Gesundheitskommission Chinas will darüber hinaus dafür sorgen, dass medizinisch notwendige Schwangerschaftsabbrüche seltener werden. Mit diesen Maßnahmen will China die Überalterung der Gesellschaft bremsen. Im vergangenen Jahr lag die Geburtenzahl in China bei 10.620.000. Die Rate des natürlichen Bevölkerungswachstums betrug damit 0,034 Prozent und zeigte den niedrigsten Stand seit 1960. Die chinesische Gesundheitsbehörde rechnet damit, dass sich das Bevölkerungswachstum Chinas bis 2025 ins Negative wenden wird. Mit Stand Ende des vergangenen Jahres betrug die Einwohnerzahl Chinas 1.412.600.000. Damit war China das weltweit bevölkerungsreichste Land. Es gibt jedoch die Prognose, dass Indien im nächsten Jahr diese Position einnehmen wird.