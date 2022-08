Song Si-woo: „Ein guter Freund“ (2008)

ⓒ Getty Images Bank

Die Tierarztpraxis „Gute-Freunde“ liegt direkt an einer Straße im Bezirk Yongsan-gu in Seoul. Ich bin der Leiter und einzige Tierarzt der Praxis. Ein kleines Banner, das am Eröffnungstag der Klinik aufgehängt wurde, altert seit sieben Jahren kontinuierlich am Fenster vor sich hin.

Dieses Viertel, in dem alte Häuser, kleine Läden und in Kellern untergebrachte kleine Werkstätten unverändert geblieben und in die Jahre gekommen waren, erfuhr eine enorme Veränderung, nachdem ein Stadtentwicklungsplan für die Yongsan angekündigt worden war.

Jeder dritte Laden wurde von einem Makler übernommen, und deren großen, gelben Schilder erloschen erst spät in der Nacht. Der Alltag der Tierpraxis aber blieb nahezu gleich, obwohl sich die Außenwelt so dramatisch verändert hatte.





„Wissen Sie zufällig, wo die junge Frau, die hier wohnt, hingefahren ist?“, fragte ich. „Sie hat ihren Hund nicht abgeholt.“

„Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das sagen soll ...“, antwortete er. „Das Mädchen ist tot.“





Seit gestern hatte ich ungewollt von den Männern gehört, die Yeon-gyeong kannten. Ich hatte den Eindruck, dass sie glaubten, dass es einen Grund für sie gab, so zu sterben, obwohl sie nicht so weit gingen zu sagen, dass sie den Tod verdient habe. Yeon-gyeong hatte keine Chance mehr, sich zu erklären, und niemand war da, der sie verteidigt hätte.





Ich ging in mein Büro und schaltete das Röntgengerät ein. Da sah ich etwas in Nabags Bauch. Etwas, das wie ein Stück Metall aussah und das ihm sicher wehtat.

Hunde schlucken manchmal die unwahrscheinlichsten Sachen. In den meisten Fällen scheiden Hunde aus, was sie gefressen haben, aber das hier schien dafür zu groß zu sein. Ich beschloss, ihm den Bauch zu öffnen.

Da kam mir plötzlich ein unheilvoller Gedanke.

Vielleicht könnte Nabag eine Erklärung liefern. Ich legte das Skalpell weg und stellte eine Kamera vor den OP-Tisch. Ich schnitt Nabags Bauch auf und legte das herausgezogene Ding in eine Schüssel.

Zwei Teile aus verzinktem Stahl an einer Kette aus winzigen Kugeln. Es war eine militärische Erkennungsmarke, in die eine Dienstnummer, ein Name und eine Blutgruppe eingraviert waren. Der Name war Han U-jeong ...









