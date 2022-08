Kriegs-Actionfilm „Hansan: Rising Dragon“ ab 29. August exklusiv im OTT-Dienst Coupang Play zu sehen

ⓒ YONHAP News

Der historische Kriegs-Actionfilm „Hansan: Rasing Dragon“ über die Hansan-Seeschlacht mit Park Hae-il in der Rolle von Admiral Yi Sun-shin ist ab dem 29. August im Streaming-Dienst Coupang zu sehen. Der Film unter der Regie von Kim Han-min läuft seit dem 27. Juli erfolgreich in den Kinos und wird bald in der Zuschauerzahl die Marke von 7 Millionen überschreiten.

Der OTT-Dienst Coupang Play teilte mit, dass er beschlossen hat, diesen zweiten Film der von Regisseur Kim Han-min geplanten Trilogie über Admiral Yi Sun-shin exklusiv zu streamen, so dass sich noch mehr Menschen zuhause gemütlich diesen großen Publikumserfolg dieses Sommers ansehen können.