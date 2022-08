Koreanischer Blockbuster „Escape from Mogadishu“ kommt im September erneut ins Kino

ⓒ LOTTE Entertainment

Das südkoreanische Actiondrama „Escape from Mogadishu“ des Starregisseurs Ryoo Seung-wan mit Starschauspielern wie Kim Yoon-seok und Jo In-sung soll wieder im Kino gezeigt werden. Der Film lockte im vergangenen Jahr trotz der strengen Corona-Einschränkungen mehr als 3,6 Millionen Menschen ins Kino wurde damit der erfolgreichste südkoreanische Film im Jahr 2021. Der Film kommt am 7. September wieder ins Kino, so dass sich die koreanischen Filmliebhaber diesen Blockbuster wieder auf der großen Leinwand ansehen können.

Der Film, der auf realen Ereignissen basiert, spielt sich im Jahr 1991 während des Bürgerkriegs in Somalia ab und erzählt von der lebensgefährlichen Flucht der Angehörigen der süd- und nordkoreanischen Botschaft aus Mogadischu.