Para-Sportschützin Lee Yun-ri gewinnt vor heimischem Publikum Weltcup-Gold

ⓒ YONHAP News

Sportschützin Lee Yun-ri hat beim Weltcup im Para-Sportschießen die Goldmedaille gewonnen.





Bei dem Wettbewerb im südkoreanischen Changwon konnte die 48-Jährige ihren Sieg im Kleinkaliber Dreistellungskampf 50 Meter mit einem neuen Weltrekord im Finale bejubeln. Lee erzielte 461,1 Punkte und unterbot den bisherigen Weltrekord von 459,4 Punkten.





Die Südkoreanerin hatte in dieser Disziplin bei den Paralympischen Spielen 2008 in Peking die Goldmedaille gewonnen. Bei den Para-Asienspielen 2010 in Guangzhou wurde sie mit einem asiatischen Rekord Erste. Lee ist seit 2008 in der Para-Nationalmannschaft aktiv. Die Sportschützin verbesserte drei Mal den Weltrekord und stellte einen asiatischen Rekord auf. Inoffiziell stellte sie vier weitere Weltrekorde und elf koreanische Rekorde auf.





Lee gewann beim Weltcup in Changwon zweifach. Zuvor hatte die Athletin in der Disziplin 10 Meter Luftpistole (R2) gesiegt.





Landsmännin Lee Yu-jeong gewann im Kleinkaliber Dreistellungskampf 50 Meter die Bronzemedaille. Bei den Männern siegte der Südkoreaner Ju Sung-chul, Kim Hak-sun wurde Dritter.





Das südkoreanische Team lag bis zum dritten Wettbewerbstag am gestrigen Sonntag mit 19 Medaillen auf Platz eins in der Gesamtwertung, gefolgt von Frankreich und Indien.