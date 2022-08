Hochspringer Woo Sang-hyeok will sich für Diamond League-Finale qualifizieren

ⓒ YONHAP News

Hochspringer Woo Sang-hyeok ist fest entschlossen, beim Diamond League Meeting in Lausanne, die für einen Vorstoß ins Saisonfinale in Zürich nötige Punktzahl zu erreichen. Das Finale der Diamond League war schon immer sein Traum gewesen.





Der Südkoreaner geht dafür am Samstag beim 11. Meeting der Diamond League in Lausanne an den Start. Mit einem Platz unter den besten fünf würde er sich für das Finale in Zürich vom 8. bis 9. September qualifizieren.





Woo nahm bisher an vier Wettbewerben teil, und zwar in Doha, Birmingham, Rom und Monaco. Pro Veranstaltung erhalten die drei Erstplatzierten in jedem Wettbewerb Punkte: für einen ersten Platz vier Punkte, für einen zweiten Platz zwei Punkte und für einen dritten Platz einen Punkt. Woo Sang-hyeok siegte in Doha und wurde in Monaco Zweiter. Mit bisher 15 Punkten liegt er im Ranking auf Platz vier.





Dem Organisationskomitee der Diamond League zufolge wetteifern neun Athleten, einschließlich Woo Sang-hyeok und Mutaz Essa Basim, um den Spitzenrang. Bei den persönlichen Bestleistungen schneidet zwar Woo schlechter ab als seine Konkurrenten, der Südkoreaner ist jedoch, außer Bassim, der einzige unter den Top-Hochspringern, der in der aktuellen Saison seinen persönlichen Rekord verbessern konnte. Führende Sportmedien sehen voraus, dass das Meeting in Lausanne ein Zweierkampf zwischen Woo und Bassim werden wird.