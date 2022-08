Profigolferin Yoon Ina droht Sperre in Südkorea

ⓒ YONHAP News

Profigolferin Yoon Ina soll für drei Jahre von den Korea Women’s Open und anderen Golfturnieren der Korea Golf Association (KGA) ausgeschlossen werden. Der Ausschuss für Fairness im Sport der KGA hat am vergangenen Freitag bei einer offiziellen Sitzung beschlossen, als Maßnahme für den Verstoß gegen Golfregeln, Yoon für drei Jahre zu sperren.





Die Profigolferin hatte im Juni bei den Korea Women’s Open ihren eigenen Ball ins Rough geschlagen und nicht mehr gefunden. Danach hatte sie mit einem anderen Ball weitergespielt. Yoon hatte erst am 15. Juli der KGA ihren Regelbruch gemeldet.





Yoons eigentliches Verfahren als Profigolferin erfolgt aufgrund der Entscheidung des Disziplinarausschusses des Verbands der Profigolf-Tour KLPGA, das demnächst eröffnet wird. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch KLPGA eine mehrjährige Sperre oder andere schwere Strafmaßnahmen verhängen wird. In dem Fall würde sie ihre Mitgliedschaft verlieren. Ihre Karriere wäre damit gefährdet.





Yoon ließ über ihre Agentur mitteilen, dass sie die Entscheidung des Ausschusses der KGA respektiere. Sie bedauere zutiefst, mit einer unüberlegten Handlung ihren Kollegen Schaden zugefügt und die Fans des Golfsports enttäuscht zu haben. Sie werde sich genügend Zeit nehmen, Reue zu üben und nachzudenken.





Yoon hat sieben Tage Zeit, beim Fairnessausschuss des koreanischen Sport- und Olympischen Komitees Einspruch gegen die Entscheidung einzulegen und eine Überprüfung zu beantragen.





Yoon könnte nach einer eventuellen Sperre in Korea im Ausland weitermachen. Auf ihre Teilnahme an Turnieren der LPGA-Tour hätte die Strafmaßnahme keinen Einfluss. In den USA und Europa wird allerdings gegen Spielerinnen und Spieler, die grob fahrlässig und unfair handeln, strenger und zuweilen mit einer dauerhaften Sperre vorgegangen.