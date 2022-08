Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News, Getty Images Bank

Die Obstsorte, die den Koreanern im Zusammenhang mit der Jahreszeit Sommer sofort in den Sinn kommt, ist bestimmt die Wassermelone. Diese Formel Sommerobst gleich Wassermelone scheint aber nicht mehr zu gelten. Denn in diesem Sommer ist Pfirsich die umsatzstärkste Obstsorte. Viele Netzbürger haben am Montag im Internet die Nachricht angeklickt, dass Pfirsich in diesem Sommer beim Umsatz die Wassermelone überholt hat.

Die große Discounterkette E-Mart gab bekannt, dass unter den von dieser Kette angebotenen Obstsorten im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 18. August Pfirsich vor Wassermelone den höchsten Umsatz erzielt hat. In den letzten beiden Jahren stand Wassermelone an erster und Pfirsich an zweiter Stelle. In diesem Sommer ist der Pfirsich-Umsatz um 22,9 Prozent gestiegen, während bei Wassermelonen der Umsatz um 8,7 Prozent geschrumpft ist, so dass sich die Rangfolge umkehrte.

Die Discounterkette vermutet, dass im Zuge der Steigerung der Zahl der Ein- und Zweipersonenhaushalte die Zahl der Menschen zurückging, die die große Wassermelone kaufen. Eine kleine Familie kann eine ganze Wassermelone nicht so schnell essen, so dass der Pfirsich stärker in den Blick geriet, den man in kleinen Mengen kaufen kann und der auch noch günstiger ist.

Als ein weiterer Grund für den gestiegenen Pfirsich-Umsatz gilt auch das durch soziale Netzwerke gestiegene Interesse an verschiedenen Pfirsich-Sorten. Es gibt immer mehr junge Menschen, die auf Instagram Postings in Bezug auf Pfirsich bzw. Pfirsich-Nachspeisen setzen. Mit Stand vom 21. August gab es zum #Pfirsich rund 670.000 Postings, während diese Zahl bei der Wassermelone bei etwa 630.000 lag. Die drittumsatzstärkste Obstsorte in diesem Sommer waren Trauben. Angeführt wird der Traubenmarkt von der Sorte Shine Muscat. Am gesamten Traubenumsatz macht Shine Muscat einen Anteil von 51,8 Prozent aus.





Das Interesse vieler Netzbürger weckte auch die Nachricht, dass nach drei Jahren wieder der „Space Out-Wettbewerb am Han-Fluss“ stattfindet, bei dem man am Han-Fluss einfach vor sich hinstarrt und abschaltet. Die Stadt Seoul gab am Montag dieser Woche bekannt, dass am 4. September um 15 Uhr auf der Brücke Jamsugyo über dem Han-Fluss im Seouler Stadtteil Jamwon-dong der „Space Out-Wettbewerb am Han-Fluss 2022“ stattfindet.

Dieser Wettbewerb, der seit 2016 von der Stadt Seoul veranstaltet wird, wurde mit dem Zweck gestartet, die allgemein verbreitete Auffassung über Bord zu werfen, dass es bedeutungslos sei, in der geschäftigen modernen Gesellschaft nichts zu tun. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde dieser Wettbewerb in den letzten beiden Jahren nicht veranstaltet. In diesem Jahr findet der Wettbewerb speziell auf der Brücke Jamsugyo statt, die ziemlich niedrig über dem Fluss hängt und meistens unter Wasser steht, wenn im Sommer nach starken Regenfällen der Wasserpegel steigt.

Diese Brücke verwandelt sich jeden Sonntag in eine Fußgänger-Brücke. Auf dieser Brücke befindet sich die Banpodaegyo-Brücke. Die Wasserspiele dieser Brücke wurden 2008 im Guinness-Buch der Rekorde als längste Brückenwasserspiele der Welt eingetragen. Die Teilnehmer des Wettbewerbs können auf der Jamsugyo-Brücke sitzend die Wasserspiele genießen. Sie müssen 90 Minuten einfach nur abschalten und vor sich hinstarren.

Sonst dürfen sie nichts machen und auch nicht sprechen. Wenn man auf das Handy guckt, döst, lacht oder Kaugummi kaut oder Bonbons isst, wird man disqualifiziert. Alle 15 Minuten misst man den Puls der Teilnehmer. Wenn der Puls stabil bleibt oder gar fällt, bekommt man eine hohe Note. Auch die Abstimmung der Zuschauer vor Ort wird bei der Bewertung berücksichtigt. Die Stadt wirbt bis zum 28. August 50 Teams an. In jedem Team können bis zu drei Personen dabei sein.





Die Aufmerksamkeit der Netzbürger zog auch die Nachricht auf sich, dass der Hongsam-Extrakt der Korean Ginseng Corporation (KGC) mit dem Markennamen „Cheong Gwan Jang Red Ginseng Extract Everytime“ 10 Jahre nach seiner Markteinführung die Umsatz-Marke von einer Billion Won überschritten hat. KGC gab am 23. August bekannt, dass der angehäufte Umsatz des koreanischen Roter-Ginseng-Extrakts Everytime, den die Roter-Ginseng-Marke von KGC Cheong Gwan Jang im September 2012 auf den Markt gebracht hat, mit Stand von Juli 2022 1.212.000.000 Won, rund 903 Millionen Dollar, erreicht hat.

Der Roter-Ginseng-Extrakt wird in einem Stick zu 2 Gramm verkauft. In den letzten 10 Jahren sind davon 400 Millionen verkauft worden. Der Umsatz dieses Produktes zeigt jedes Jahr ein hohes Wachstum. 2013 lag der Jahresumsatz von Everytime bei etwa 9 Milliarden Won, stieg 2015 auf 48 Milliarden Won und überschritt 2016 die Marke von 100 Milliarden Won. Im vergangenen Jahr betrug der Umsatz 170 Milliarden Won.

Dieses Produkt, das in Form eines Sticks handlich und leicht einzunehmen ist, kam vor allem durch Produktplatzierung in erfolgreichen Fernsehserien bei jungen Menschen gut an. Der Anteil der jungen Verbraucher in ihren 20ern und 30ern am Umsatz der Roter-Ginseng-Produkte der Marke Cheong Gwan Jang ist seit der Markteinführung von Everytime von 5 Prozent im Jahr 2012 kürzlich auf über 15 Prozent gestiegen.

