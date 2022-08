Südkorea und China feiern 30. Jahrestag der Beziehungsaufnahme

ⓒKBS News

Südkorea und China haben am Mittwoch den 30. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen gefeiert.





Am 24. August 1992 wurde von den damaligen Außenministern Südkoreas und Chinas in Peking eine gemeinsame Erklärung zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen unterzeichnet.





Die Weltordnung steckte zu der Zeit in einem Umbruch. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks fand der Kalte Krieg ein Ende. Vor diesem Hintergrund nahm Südkorea der Reihe nach diplomatische Beziehungen mit kommunistischen Ländern auf. China trieb seine Reform- und Öffnungspolitik voran. Die damaligen Umstände und der politische Kurs beider Länder schufen günstige Bedingungen für eine gegenseitige Annäherung.





In den 30 Jahren seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen haben Südkorea und China in ihren Beziehungen große Fortschritte gemacht. Das bilaterale Handelsvolumen erfuhr einen Zuwachs um das 47-Fache. China wurde der wichtigste Außenhandelspartner Südkoreas und Südkorea der drittgrößte Handelspartner Chinas. Südkorea exportierte Halbfabrikate nach China. China stellte daraus Fertigprodukte her, die es dann wieder exportierte. Aufgrund dieser Handelsstruktur schaffte Südkorea den Sprung in die Gruppe der führenden Industrieländer und China wurde zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht.





Wegen verschärfter Konflikte zwischen China und den USA und der dadurch bedingten veränderten politischen Lage, der Frage der US-Raketenabwehr THAAD und kultureller Streitigkeiten steht die Beziehung beider Länder jedoch auf dem Prüfstein.





Ein wesentlicher Grund für die Verschlechterung der Beziehungen war die Stationierung der US-Raketenabwehr THAAD in Südkorea. China reagierte darauf mit einem Verkaufsstopp für Gruppenreisen nach Südkorea und einem inoffiziellen Boykott von Inhalten südkoreanischer Unterhaltungskultur.





Die Restriktionen wurden zwar inzwischen aufgehoben, mit der Verschärfung des Konflikts zwischen den USA und China ist es für Südkorea aber schwierig geworden, zwischen beiden Ländern außenpolitisch die Balance zu halten.