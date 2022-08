Südkoreanischer Won setzt Talfahrt gegenüber dem US-Dollar fort

ⓒYONHAP News

Die südkoreanische Landeswährung Won setzt ihre Talfahrt gegenüber dem US-Dollar fort.





Es werden besorgte Stimmen laut, dass die Abwertung des Won negative Auswirkungen auf die Wirtschaft haben könnte.





Der Won-Dollar-Wechselkurs stieg am Dienstag auf ein neues Rekordhoch von 1.346 Won. Die südkoreanische Währung verbuchte damit den höchsten Wertverlust seit dem 29. April 2009 als ein Dollar zu 1.357 Won gehandelt wurde.





Ein spezifisches Merkmal der aktuellen Entwicklung ist das Tempo und die Kontinuität mit der der Won an Wert verliert. Am 23. Juni übertraf der Won-Dollar-Wechselkurs die Marke von 1.300 Won. Am 6. Juli wurde die Marke von 1.310 Won übertroffen. Am 15. Juli wurde ein Dollar zu 1.320 Won gehandelt. Am 22. August stieg der Tauschwert an einem Tag in zwei Sprüngen auf 1.330 Won und 1.340 Won. Es ist nicht auszuschließen, dass noch in diesem Jahr die Marke von 1.400 Won übertroffen wird.

Grund für den Wertverlust des Won sind die Verschärfung der Energiekrise in Europa und die Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die mit einer Serie von Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation ankämpft und dadurch die US-Währung stärkt.





Eine starke Abwertung des Won sorgt für Unsicherheiten auf dem Finanzmarkt und belastet die Handelsbilanz. Eine verbesserte Preiswettbewerbsfähigkeit würde zwar den Exporteuren helfen, die Importpreise für Energieträger und industrielle Vorprodukte würden aber steigen.





Südkoreas Handelsdefizit weitet sich bereits aus. Der nationalen Steuerbehörde zufolge betrug das Außenhandelsdefizit des Landes vom 1. bis 20. August 10,217 Milliarden Dollar. Insgesamt wurde in der Außenhandelsbilanz in diesem Jahr bisher ein Minus von 25 Milliarden Dollar verzeichnet. Damit wurde das mit 20,624 Milliarden Dollar bisher größte Defizit im Außenhandel bereits übertroffen.





Die für den Devisenhandel zuständigen Behörden gaben bekannt, dass aufmerksam beobachtet werde, ob es angesichts der momentanen Schwäche des Won am Devisenmarkt spekulative Wetten gebe.