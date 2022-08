BTS bei MTV VMA in sechs Kategorien nominiert

ⓒ Big Hit Music

BTS sind Kandidaten für gleich sechs Preise bei den 2022 MTV Video Music Awards.

Am 19. August hat MTV VMA auf der offiziellen Internetseite die Favoriten für verschiedene Kategorien bekannt gegeben. Demnach wurden die Koreaner in sechs Kategorien für einen Preis nominiert: Best K-pop, Best Choreography, Best Visual Effects, Best Metaverse Performance, Group of the Year und Song of Summer.

Das Lied “Left and Right”, das Jung Kook mit Charlie Puth gesungen und am 24. Juni herausgegeben hat, ist ein Kandidat für den “Song of Summer“. Mit diesem Song ist Jung Kook schon sieben Wochen in Folge bei Hot 100 von US-Billboard vertreten. Es ist das erste Mal für einen K-Pop-Star, so lange in diesen Charts zu stehen. „Left and Right“ steht auch in den britischen Official Single Charts Top 100 sechs Wochen in Folge auf einem guten Platz.