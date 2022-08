EPEX wollen besonderes Fantreffen veranstalten

ⓒ C9 Entertainment

Die Gruppe EPEX will im Rahmen einer Show ein besonderes Fantreffen veranstalten. Dafür werden sie in der Show “K-Pop Maker” auftreten. In dieser Show können die Fans mitmachen, indem sie Ideen für die Bühneneinrichtung, Konzept, Performance usw. einbringen können.

In der Staffel mit EPEX, die den Titel „Meet You“ tragen wird, können die Zuschauer das Thema des Fantreffens, das Bühnenkostüm, Performances und weitere Dinge auswählen.

EPEX haben jüngst ein Fantreffen in Japan erfolgreich veranstaltet. Am 21. August besuchten sie dann Thailand und trafen ihre dortigen Fans.