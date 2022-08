G-Idle beginnen Asien-Tour in Bangkok

ⓒ CUBE Entertainment

Die Girlgroup G-Idle hat am 20. August in Bangkok auf der Bühne gestanden und damit ihre Asientour begonnen. Am 27. August haben sie dann Indonesien besucht, Anfang September geht es weiter nach Malaysia, in die Philippinen sowie nach Japan und Singapur. Sie werden also im Rahmen ihrer Konzerttournee sechs verschiedene Länder in Asien besuchen.

Die Fans haben auf jeden Fall sehnsüchtig auf ihre Idole gewartet. Daher haben die Sängerinnen versucht, in den Pausen zwischen den Liedern mit den Fans zu kommunizieren.

G-Idle haben im März ihr erstes reguläres Album „I Never Die“ herausgegeben und kamen damit auf Platz eins von iTunes Top Album Charts in 24 verschiedenen Ländern. Auch bei US-Billboard Global 200 waren sie auf Platz 58 zu finden. Das Musikvideo zum Lied „Tomboy“ aus dem neuen Werk erreichte bislang 150 Millionen Abrufe.