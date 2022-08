Pakistan: Zahl der Opfer der Flutkatastrophe steigt auf über 1.000

ⓒ YONHAP News

In Pakistan sind mehr als 1.000 Menschen wegen Überschwemmungen nach starken Regenfällen ums Leben gekommen. Die pakistanische Regierung bezeichnet die gegenwärtige Situation als „Klimakatastrophe“ und befürchtet, dass ein Drittel des Landes unter Wasser stehen könnte. Laut der Nachrichtenagentur AP gab die Katastrophenschutzbehörde Pakistans am 28. August Ortszeit bekannt, dass seit Mitte Juni mindestens 1.061 Menschen ihr Leben verloren. Darunter sind auch mehr als 350 Kinder.





Sherry Rehman, Ministerin für Klimawandel, sagte in einem auf Twitter veröffentlichten Video, es sei die schlimmste Klimakatastrophe seit zehn Jahren. Das Land befinde sich gegenwärtig an der vordersten Front anhaltender und extremer Wetterereignisse wie Hitzewellen, Waldbrände und Überschwemmungen. In Südasien einschließlich Pakistans beginnt jedes Jahr im Juni die Monsunregenzeit und dauert bis September. In diesem Jahr wurde das Land vor dem Monsunbeginn von einer frühzeitigen extremen Hitzewelle mit Temperaturen von über 50 Grad Celsius geplagt.





In der Monsun-Periode gab es dann viel mehr Regen als üblich. Vor allem in den südlichen Provinzen Sindh und Belutschistan war die Regenmenge jeweils neun- und fünfmal so hoch wie in den gewöhnlichen Jahren. Alle vier Provinzen Pakistans waren von Fluten betroffen. Rund 300.000 Häuser wurden zerstört. Mehr als 3.000 km Straßen und 130 Brücken sind nicht mehr befahrbar. Die pakistanische Regierung hat den Notstand ausgerufen und setzt das Militär für Rettungs- und Hilfsaktionen ein.





Das Land hat wegen der immensen Schäden bereits um internationale Hilfe gebeten. Internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen leisten Nothilfe. Ministerin Rehman sagte einer türkischen Nachrichtenagentur, bis zum Abklingen der Regenfälle könnte ein Viertel oder ein Drittel des Landes unter Wasser stehen. Dies sei eine globale Krise, und das Land brauche künftig eine bessere Planung und eine nachhaltige Entwicklung. Das Land brauche Pflanzen, die gegen Klimakatastrophen resistent sind.