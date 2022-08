58 Prozent der Japaner lehnen Bau weiterer Atomkraftwerke ab

ⓒ YONHAP News

Eine Untersuchung hat ergeben, dass sechs von zehn Japanern gegen den Plan der japanischen Regierung für den Bau weiterer Atomkraftwerke sind. Die japanische Zeitung „Asahi“ führte am 27. und 28. August bei 998 Wählern über 19 Jahre eine Telefonumfrage durch. 58 Prozent der Befragten sind gegen diesen Plan, während 34 Prozent dafür sind.





Japans Premier Fumio Kishida hatte am 24. August auf einer Konferenz über die industrielle Transformation und Dekarbonisierung des Landes gesagt, dass politische Entscheidungen in Bezug auf Entwicklung und Bau von neuen Atomkraftwerken der nächsten Generation notwendig seien. Bis Jahresende wolle man diesbezüglich zu einem konkreten Ergebnis kommen. Japanische Medien verstehen diese Worte Kishidas als deutliche Abkehr von der seit der Nuklearkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 vertretenen Position der Regierung, keine zusätzlichen AKWs mehr zu bauen.





Dass die japanische Regierung trotz starker Ablehnung der Bürger den Bau von neuen AKWs überprüft, hat vor allem mit der angespannten Stromversorgung in Japan zu tun. In diesem Jahr litt Japan bereits seit Ende Juni wegen einer starken Hitzewelle unter Strommangel. Das Land ist bei fossilen Brennstoffen wie Erdöl, Erdgas und Kohle vollständig auf Importe angewiesen. Wegen des Krieges in der Ukraine sind zudem die Energiepreise drastisch gestiegen. Dies scheint für die Kehrtwende der japanischen Regierung hinsichtlich der Energiepolitik ein Faktor gewesen zu sein.





Nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima hatte Japan alle AKWs außer Betrieb gesetzt, nahm aber 2015 zehn Atommeiler nach einer Sicherheitsüberprüfung wieder in Betrieb. Insgesamt 17 Atomreaktoren haben bislang die Sicherheitsauflagen erfüllt. Die japanische Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die restlichen sieben Reaktoren nach dem nächsten Jahr ebenfalls ans Netz zu bringen. Japan erwägt außerdem, die Laufzeiten der bestehenden Atomkraftwerke auf mehr als 60 Jahre zu verlängern.