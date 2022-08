Nachbarstadt Pekings mit elf Millionen Einwohnern wegen Corona isoliert

ⓒ YONHAP News

Im kommenden Herbst kommt die Kommunistische Partei Chinas zu ihrem 20. Parteitag zusammen, bei dem über eine dritte Amtszeit Xi Jinpings entschieden wird. Im Vorfeld dieses Großereignisses hat die chinesische Regierung erneut starke Corona-Schutzmaßnahmen ergriffen. Laut der Nationalen Gesundheitskommission der Volksrepublik China NHC sind am 29. August in der Provinz Hebei nahe Peking 45 Neuinfektionen gemeldet worden. 29 Fälle gab es in der Stadt Shijiazhuang und 16 in der Stadt Chengde, beide Städte sind von Peking nicht weit entfernt.





In der Hauptstadt der Provinz Hebei Shijiazhuang mit elf Millionen Einwohnern sind seit gestern Nachmittag alle Busse und U-Bahnen außer Betrieb. Über die vier Bezirke, in denen Neuinfektionen gemeldet wurden, wurde ein Lockdown verhängt. Alle Geschäfte außer den Einrichtungen für lebensnotwendige Artikel und den Coronaschutz wurden geschlossen. Die Bewohner der betreffenden Regionen müssen im Homeoffice arbeiten. Die Stadt Zhouzhou mit 660.000 Einwohnern und mit vielen Bewohnern, die in den Satellitenstädten Pekings arbeiten, befindet sich bereits seit dem 23. August in einem Corona-Lockdown.





Auch in der Stadt Tianjin, die mit einem Schnellzug von Peking aus innerhalb von 30 Minuten zu erreichen ist, wurden am Vortag 31 Neuinfektionen bestätigt, so dass ein PCR-Test für alle 14 Millionen Einwohner angeordnet wurde. Auch die Stadt Shenzhen, ein Technologie-Drehkreuz Chinas, verschärft die Corona-Einschränkungen wieder. Der größte Elektronikmarkt Chinas Huaqiangbei (화창베이) wurde gestern nach einem Corona-Ausbruch für zunächst vier Tage geschlossen.





Der Elektronikmarkt mit rund 40.000 Ständen und 220.000 Beschäftigten und einem Jahreshandelsvolumen in Höhe von 200 Milliarden Yuan, rund 29 Milliarden Dollar, wurde in diesem Jahr bereits nach März und Juni zum dritten Mal geschlossen. Die Beschäftigten dort sollen von zu Hause aus arbeiten und jeden Tag einen PCR-Test machen. Die Stadt Shenzhen hat zudem weitere Bezirke und 24 U-Bahnstationen gesperrt, um eine Ausbreitung zu verhindern. In dieser Stadt wurden am 28. August elf Neuinfektionen gemeldet.