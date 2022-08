Entertainerin Kim Shin-young ist neue Moderatorin des KBS-Programms „Korea Sings“

ⓒ KBS

Die südkoreanische Entertainerin Kim Shin-young ist die neue Moderatorin des beliebten KBS-Programms „Korea Sings“, auch bekannt als „National Singing Contest“.

Die 1980 gestartete TV-Musik-Talentschau erfreut sich über Generationen hinweg großer Beliebtheit. Song Hae, der seit 1988 34 Jahre lang das Programm moderierte und als der älteste Fernsehmoderator Südkoreas gefeiert wurde, starb am 8. Juni im Alter von 95 Jahren. Seit seinem Tod wurde das Programm von zwei Gastgebern übergangsweise moderiert.

KBS gab am 29. August bekannt, dass Kim die Nachfolge von Song Hae antreten wird. Kim, die 2003 durch einen Wettbewerb des Senders SBS als Komikerin debütierte, ist bis heute als Fernseh-Entertainerin beliebt und sehr gefragt. Seit 2012 moderiert sie auch eine beliebte Radiomusiksendung von MBC. Kürzlich zeigte sie auch im Film „Decision to Leave“ des Regisseurs Park Chan-wook ihr schauspielerisches Talent.

Die von Kim Shin-young moderierte erste Ausgabe von „Korea Sings“ wird am 3. September in Daegu, ihrer Heimatstadt, aufgenommen und am 16. Oktober ausgestrahlt.