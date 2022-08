Filmregisseur Yoon Je-gyun dreht zusammen mit Hollywood-Experten Film über K-Pop

ⓒ CJ ENM

Der südkoreanische Filmregisseur Yoon Je-gyun, der mit seinen Filmen „Tsunami – Die Todeswelle“ aus dem Jahr 2009 und „Ode to My Father“ aus dem Jahr 2014 jeweils mehr als 10 Millionen Menschen ins Kino gelockt hatte, dreht in Zusammenarbeit mit Hollywood einen Film über K-Pop.

CJ ENM teilte am 29. August mit, dass Yoon gegenwärtig am Drehbuch arbeite, um in der ersten Hälfte des nächsten Jahres mit den Dreharbeiten für seinen neuen Film „K-Pop: Lost in America“ zu beginnen. Im Film geht es um eine K-Pop-Boygroup, die vor ihrem Debüt im Madison Square Garden in New York an Bord eines Flugzeugs nach New York geht und ohne Geld und Handy in einem fremden ländlichen Dorf in Texas landet. An diesem Film, für den Yoon die Regie übernehmen wird, werden neben der US-amerikanischen Filmproduzentin Lynda Obst, bekannt als Produzentin des Films „Interstellar“, als Co-Producer auch mehrere Experten aus Hollywood mitwirken. Für die Hauptrolle kommt mit großer Wahrscheinlichkeit Cha Eun-woo, Mitglied der Boygroup Astro, in Frage.