Neue Single von Blackpink in den USA am meisten gehört

ⓒ YG Entertainment

Die südkoreanische und global erfolgreiche Girlgroup Blackpink hat am 19. August ihre neue Single „Pink Venom“ veröffentlicht. Eine Untersuchung hat ergeben, dass dieser Song in den USA am meisten gehört worden ist.

Die Managementagentur YG Entertainment hat vom 19. bis 21. August die Zahl der Hörer des Audio-Streaming-Dienstes Spotify analysiert. Danach sind die USA das Land, in dem der Song am meisten gestreamt worden ist, und es sind 3.184.510 Streams. Berücksichtigt man die gesamte Zahl der Streams dieses Songs von 20.434.240 im genannten Zeitraum, machen die Streams in den USA einen Anteil von etwa 11,9 Prozent aus.

Spotify ist mit über 400 Millionen Nutzern in 184 Ländern die weltweit größte Audio-Streaming-Plattform.