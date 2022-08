Hochspringer Woo Sang-hyeok verpasst Saisonfinale der Diamond League

ⓒ YONHAP News

Hochspringer Woo Sang-hyeok ist es nicht gelungen, sich für das Saisonfinale der Diamond League in Zürich zu qualifizieren.





Bei der Diamond League in Lausanne riss er die Höhe von 2,20 Meter und musste sich mit dem achten Platz zufriedengeben. Woo, der bei sämtlichen internationalen Turnieren in diesem Jahr 2,30 Meter übersprungen hatte, scheiterte in Lausanne drei Mal an der Höhe von 2,20 Metern.





Für den achten Platz erhielt er einen Punkt. Insgesamt verbuchte er damit 16 Punkte und wurde Siebter im Ranking. Nur die besten sechs der Diamond League Wettbewerbe erhalten einen Startplatz beim Finale in Zürich vom 8. bis 9. September





Als Grund für Woos Scheitern nannte sein Trainer Kim Do-gyun mangelnde Erfahrung, die es seinem Schützling erschwerte, in einer von der Norm abweichenden Situation zu improvisieren. Kim sagte in einem Interview mit Yonhap News, dass die Anlaufstrecke auf der Bahn in Lausanne um vier bis fünf Meter kürzer gewesen sei. Alle Athleten hätten es schwer gehabt, sich daran zu gewöhnen.





Auch der Sieger der Veranstaltung, Andrej Prozenkoa aus der Ukraine, und der aktuelle Top-Hochspringer Mutaz Essa Basim aus Katar blieben in Lausanne mit übersprungenen 2,24 Metern hinter ihren gewohnten Leistungen zurück. Bassim qualifizierte sich als Zweiter im Ranking für das Saisonfinale. Gesamtsieger wurde JuVaughn Harrison aus den USA.