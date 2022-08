U-18-Basketballer gewinnen erstmals seit 22 Jahren Asienmeisterschaft

ⓒ YONHAP News

Südkorea hat erstmals nach 22 Jahren die U-18 Basketball-Asienmeisterschaft gewonnen.





Im Finale des Turniers in Teheran besiegte die südkoreanische Männermannschaft Japan mit 77:73. Damit ist die südkoreanische U-18 nach 22 Jahren, seit dem Turnier 2000 in Malaysia, wieder das beste Team in Asien geworden.





Im Finale beeindruckte die südkoreanische Mannschaft mit einer spannenden Aufholjagd. Südkorea hatte noch bis zur Mitte des zweiten Viertels mit zehn Punkten im Rückstand gelegen. Zu Ende des zweiten Viertels verringerten die Spieler den Abstand schrittweise und beendeten die erste Spielhälfte mit 44:46. Gefährlich wurde es im vierten Quarter. Bei einer 68:64-Führung ließ die Mannschaft es zu, dass der Gegner vorbeizog. Zwei Minuten und 33 Sekunden vor Spielschluss sorgte Lee Hae-sol mit einem Treffer von der Drei-Punkte-Linie wieder für den Gleichstand. Eine Minute und 34 Sekunden vor Abpfiff ging die südkoreanische Mannschaft wieder in Führung. Nach erneutem Gleichstand besiegelte Lee Ju-young mit zwei Zweipunktewürfen den Sieg seiner Mannschaft.





Lee Ju-young erzielte einschließlich eines Treffers von der Drei-Punkte-Linie 28 Punkte und wurde zum MVP des Turniers ernannt.