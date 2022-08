Eistänzerin gewinnt mit kanadischem Partner Junior Grand Prix in Courchevel

ⓒ YONHAP News

Eistänzerin Lim Hannah hat mit ihrem Partner Ye Quan den ISU Junior Grand Prix im französischen Courchevel gewonnen.





Das Paar erhielt für seine Darbietung im Rhythmustanz 62,71 Punkte. Ihr Kürtanz wurde mit 99,25 Punkten bewertet. Mit einer Gesamtwertung von 161,96 Punkten schafften sie es ganz oben aufs Podest. Die ISU teilte über Twitter mit, dass Lim Hannah und Ye Quan mit einer sauberen und fehlerfreien Ausführung einer komplizierten Performance mit einer großen Punktedifferenz Südkorea die Goldmedaille beschert hätten.





Südkorea feierte bei den Junior Grand Prix-Wettbewerben mit Athleten wie Kim Yuna und Cha Jun-hwan große Erfolge im Frauen- und Männer-Einzel. Ein Sieg im Eistanz ist allerdings eine Premiere.





Lim Hannah wurde in Toronto geboren und ist dort aufgewachsen. Sie hat sowohl die koreanische als auch die kanadische Staatsbürgerschaft. Die Athletin ist mit dem Kanadier mit chinesischen Wurzeln Ye Quan seit 2019 ein Paar im Eistanzen. Seit Lim in der letzten Saison beschlossen hat, für Südkorea an den Start zu gehen, ist auch ihr Partner Ye Quan im südkoreanischen Nationalteam. Als südkoreanische Auswahl debütierte das Paar im letzten Jahr beim Junior Grand Prix und gewann die Bronzemedaille.





Lim Hannah war bis zu ihrem 14. Lebensjahr als Eiskunstläuferin im Frauen-Einzel aktiv. Sie liebte die künstlerische Darstellung, tat sich aber mit den technischen Ausführungen schwer. So beschloss sie, zum Eistanz zu wechseln.





Sollte das Paar auch bei den Olympischen Spielen antreten wollen, müsste Ye Quan die koreanische Staatsbürgerschaft annehmen. Bei den Olympischen Spielen müssen beide Partner beim Eistanz dieselbe Staatsbürgerschaft haben.