Kosmetikprodukte in Nordkorea

ⓒ KBS

Die Zeitung Chosun Sinbo, die von pro-nordkoreanischen Bewohnern in Japan herausgegeben wird, berichtete zuletzt, dass neue Bücher über die Schönheitspflege an den Bücherständen und in den Bücherläden in Pjöngjang zu kaufen seien. Das Thema sei sehr populär. Einige Interessierte würden fünf Bücher darüber auf einmal kaufen. Es wird angenommen, dass die Nordkoreaner zunehmendes Interesse an Kosmetikprodukten entwickelt haben. Das staatliche Fernsehen berichtete zuletzt über eine einheimische Kosmetik-Fabrik. Der wachsende Verbrauch von Kosmetikprodukten zeige die “Höhe der Zivilisation”, hieß es. Doch das Make-up-Konzept in Nordkorea unterscheidet sich sehr von dem, was zum Beispiel die Südkoreaner damit verbinden. Zum Thema sagt Jeon Young-seon vom Institut für Geisteswissenschaften und Vereinigung an der Konkuk-Universität in Südkorea:





In Südkorea gilt das Make-up als persönliche Angelegenheit. Die Nordkoreaner sehen es als Teil der Sitten und der Etikette. Wenn es um Kleidung, Frisur, Sprache, Verhalten und alltägliche Gewohnheiten geht, ruft Nordkorea die Menschen dazu auf, den sozialistischen Geist der Schönheit zu wahren. Eine grelle Schminke wird abgelehnt. Make-up wie dieses wird von den Einheimischen als “widernatürlich” gesehen.





In einer Abkehr von der alten Praxis griffen die Nordkoreanerinnen nach Beginn des neuen Jahrhunderts immer mehr zu farbigem Make-up. Besonders chinesische Kosmetikprodukte überfluteten die Privatmärkte, oder Jangmadang. Der Trend wurde deutlicher, als die südkoreanische Pop-Kultur, auch als Hallyu bekannt, das abgeschottete Nordkorea erreichte. Die Ehefrau von Machthaber Kim Jong-un, Ri Sol-ju, und die Frauengruppe Moranbong Band sorgten dafür, dass sich die Mode- und Schönheitstrends in Nordkorea geändert haben:

Die Mitglieder des Pochonbo Elektronik-Ensembles, das in den 1980er Jahren gegründet wurde, trugen ausgefallende Kleider. Damals jedoch konnten die normalen Bürgerinnen diesem Stil nicht richtig folgen. Doch seit Kim Jong-un die Macht übernahm, setzte seine Frae Ri Sol-ju Standards in der Mode und beim Make-up, die von der Öffentlichkeit akzeptiert wurden. Make-up wird jetzt als eine Art Recht gesehen, das die Bürger in einem zivilisierten sozialistischen Land genießen. Wenn Sie die First Lady, die berühmte Sängerin Hyon Song-wol und Mitglieder der Moranbong Band sehen, dann erkennen Sie, dass ihr Make-up die Individualität betont.





Der Rebublikgründer Kim Il-sung unterstrich in den Anfanfangsjahren des Regimes, dass die Kosmetikindustrie entwickelt werden sollte. Die erste Kosmetik-Fabrik in Nordkorea entstand 1949 in Sinuiju, ein Jahr nach der Ausrufung der Rebublik. Eine weitere Kosmetik-Manufaktur wurde 1957 in Pjöngjang aufgebaut, als das Land noch mit dem Wiederaufbau nach dem Korea-Krieg zu tun hatte. Das Projekt sollte die Frauen zu mehr sozialen Aktivitäten bewegen. Der frühere Machthaber Kim Jong-il wies die Arbeiter beim Besuch einer Kosmetik-Fabrik an, Produkte von hoher Qualität herzustellen. Auch ließ er an speziellen Tagen, wie dem Internationalen Tag der Frau, Kosmetika verteilen:





Auf der Grundlage der Planwirtschaft versorgt Nordkorea die Menschen im Prinzip mit dem, was sie benötigen. Bei feilerlichen Ereignissen wie etwa einer Hochzeit verteilt der Staat spezielle Dinge. Am Internationalen Tag der Frau am 8. März gab die Partei jedes Jahr den Frauen verschiedene Artikel einschließlich Kosmetika. Die Kosmetikprodukte wurden als Geschenk der Partei und als Symbol der elterlichen Fürsorge des obersten Anführers gesehen.





Auch Kim Jong-un zeigte großes Interesse an Kosmetikprodukten. So besuchte er während seiner regelmäßigen Inspektionsreisen auch Kosmetik-Fabriken. Als er 2015 die Pjöngjanger Kosmetik-Fabrik besuchte, beklagte er die niedrige Qualität von Wimperntusche aus einheimischer Produktion. Die Augen der Trägerinnen würden wie die Augen eines gähnenden Waschbärs aussehen. Er instruierte die Funktionäre, die Produkte auf Weltniveau zu heben. In Fernsehprogrammen wurden häufig Videos über die Entwicklung und Produktion neuer Kosmetikprodukte gezeigt. Frauen, die in den Filmen erschienen, sagten, dass sie lokal produzierte Produkte benutzten. Sie lobten ihre großen funktionellen Vorteile. Die beiden wichtigsten nordkoreanischen Kosmetikmarken sind “Frühlingsduft”, oder “Pomhyanggi” auf Koreanisch, sowie “Milchstraße”, oder “Unhasu.” “Frühlingsduft”, das von der Sinuiju Kosmetik-Fabrik hergestellt wird, ist Nordkoreas älteste und bekannteste Marke. Das Land bewirbt die Produkte auch als Exportgut. Der Name wurde von Kim Jong-il selber ausgewählt:





Die nordwestliche Stadt Sinuiju ist ein wichtiges Zentrum für die Leichtindustrie in Nordkorea. Die Grenzstadt liegt am Fluss Yalu gegenüber Dandong in China. Die Produkte von der Sinuiju Kosmetik-Fabrik werden nach China exportiert, und die Kosmetik-Sets der Fabrik können in Dandong als Souvenirs gekauft werden. “Frühlingsduft” ist eine so wichtige Marke im einheimischen Markt, dass sie sogar einen Roman und einen Film mit diesem Namen finden können. In Nordkorea ist die Marke fast synonym mit Kosmetik.





Konkurrenz bekommt die Marke von den “Milchstraße”-Produkten der Pjöngjanger Kosmetik-Fabrik. Sie produziert hunderte von verschiedenen Erzeugnissen unter diesem Markennamen:





Nordkorea drängte die Pjöngjanger Kosmetik-Fabrik dazu, ein automatisiertes Produktionssystem aus dem Ausland einzuführen und die Fabrik zu modernisieren. Auf diese Weise schuf das Land eine Rivalität zwischen den beiden Kosmetik-Marken “Frühlingsduft” und “Milchstraße”. Diese industriellen Rivalen wurden dazu ermutigt, neue Produkte unter Nutzung fortgeschrittener Technologie herzustellen.





Außer diesen beiden Hauptmarken entstanden neue Marken, darunter “Kumgang-Berg”, “Morgentau” und “Fee”. “Kumgang-Berg” konzentriert sich auf Anti-Aging-Effekte und die Beseitigung von Falten. Die Marke “Zukunft”, oder “Mirae”, zeichnet sich durch intensive Farben und ihr Premium-Image aus und ist besnders auf die junge Generation ausgerichtet. Einige Produkte sind sehr teuer, ein Kosmetik-Set kann mehr als 100.000 Won kosten. Die Hersteller betonen heutzutage, dass ihre Produkt natürliche Inhaltsstoffe hätten:





Ginseng aus Kaesong ist bekannt für seine Gesundheitswirkung, so dass es auch aktiv von den Kosmetik-Fabriken und unabhängig von der Marke verwendet wird. Ein Kosmetik-Set unter dem “Frühlingsduft”-Namen verhindert dank seines hohen Collagen-Gehalts die Alterung der Haut. Auch werden immer mehr Rosen für die Produkte verwendet. Nordkorea hängt bei der Produktion stark von einheimischen Inhaltsstoffen ab, weil es wegen der internationalen Sanktionen schwierig ist, ausländische Produkte zu importieren. Ein politischer Slogan des Kim-Jong-un-Regimes lautet: “Goldene Berge, goldende Felder, goldenes Land”. Der Slogan soll die Leute dazu drängen, wirtschaftliche Ergebnisse zu erzielen, indem sie einen Mehrwert der Ressourcen aus dem eigenen Land schaffen.





Doch wie gut sind nordkoreanische Kosmetikprodukte im Vergleich? Zum ersten Mal erschien in Südkorea 2017 eine Analyse der Bestandteile nordkoreanischer Kosmetikprodukte. Eine führende südkoreanische Kosmetik-Firma analysierte 64 nordkoreanische Produkte, darunter tägliche Hautpflegeprodukte, bestehend aus Gesichtswasser und Lotion, farbige Kosmetikprodukte sowie funktionale Produkte. Dabei kam heraus, dass die Hautpflegeprodukte ein bestimmtes Niveau erreichten, wenn es um die Basisfunktionen wie etwa die Feuchtigkeitswirkung geht. In einigen Fällen jedoch unterschieden sich die Inhaltsstoffe, die auf der Packung angegeben wurden, von den wirklich verwendeten. Bei anderen Produkten fehlten die wichtigsten Bestandteile:





Ich vermute, dass die nordkoreanischen Hautpflegeprodukte solchen aus Südkorea aus den 1990er Jahren ähnelten, während sich Farb-Make-up-Artikel auf einem unterentwickelten Niveau befanden, sie waren südkoreanischen Produkten aus den 1980er Jahren ähnlich. Interessant ist, dass ein Produkt tatsächlich Ginseng enthielt und kein Ginseng-Extrakt. Das zeigt, dass Nordkorea auf die Entwicklung von Hautpflegeprodukten großen Wert legt. Ohne Zweifel sind die Analysen nordkoreanischer Kosmetikprodukte wertvoll. Falls Süd- und Nordkorea in der Kosmetik-Industrie zusammenarbeiten, würden die Analysen als Basisdaten sehr nützlich sein.





Kim Jong-un betonte in seiner Neujahrsansprache von 2017, wie sehr die Eigenständigkeit des Landes nötig sei. Er sagte, dass die Leichtindustrie, Landwirtschaft und die Fischerei auf radikale Weise entwickelt werden sollten, um das Leben der Menschen zu verbessern. Um die Leichtindustrie zu fördern, die die Kosmetik-Produktion einschließt, rief der Machthaber dazu auf, lokal zu produzieren, die Auswahl der Güter zu erweitern und ihre Qualität zu verbessern. Experten vermuten, dass Nordkorea die Leichtindustrie stärken will, um die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die durch die internationale Isolation entstehen, zu überwinden:





In Nordkorea ist die Technologie-intensive Industrie nicht sehr entwickelt, und es lassen sich nicht viele Bereiche finden, in der ein Durchbruch unter Nutzung der eigenen Technologie erzielt werden kann. Nordkoreanische Kosmetikprodukte jedoch sind relativ wettbewerbsfähig, da sie eine gute Leistung für ihren Preise erzielen. Von 26 Ländern ist bekannt, dass sie nordkoreanische Kosmetik importieren. Nordkorea könnte also die Kosmetik-Industrie für strategische Zwecke fördern. Das stößt jedoch auf Grenzen. Südkorea ist bekannt für seine Kosmetika von hoher Qualität, was sich auch an dem Ausdruck “K-Beauty” erkennen lässt. Das bemerkenswerte Wachstum der K-Beauty-Industrie wird teils auf die große Beliebtheit koreanischer Kulturinhalte im Ausland, TV-Serien eingeschlossen, zurückgeführt. Doch Nordkorea muss noch viel tun, was sein Image im Ausland betrifft. Trotzdem denke ich, dass nordkoreanische Kosmetikprodukte im Vergleich zu anderen Bereichen einen Wettbewerbsvorteil haben.





In den nordkoreanischen Medien war zuletzt von einer neuen Kosmetik-Marke, “Schwarze Perle”, die Sprache. Sein wichtigster Inhaltsstoff ist Schwefel, der sich im Schlamm im Unterlauf des Flusses Taedong in Pjöngjang finden lässt. Das Element soll wirksam sein für die Aufhellung der Haut und gegen ihre Alterung. Es wird angenommen, dass Nordkorea die Lebensverhältnisse der Menschen stabilisieren will, indem die Wahl der Alltagsartikel erweitert und deren Qualität verbessert werden soll. Die Einführung einer neuen Kosmetikmarke kann in diesem Kontext gesehen werden.