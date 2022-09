Präsident Yoon kondoliert zum Tod von Michail Gorbatschow

ⓒYONHAP News

Der am vergangenen Dienstag im Alter von 91 Jahren verstorbene letzte Präsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, hat mit seiner Reformpolitik das Ende des Kalten Krieges eingeläutet. Auch zu Südkorea pflegte der Staatsmann eine besondere Beziehung.





Präsident Yoon Suk Yeol übermittelte sein Beileid in einem Schreiben an die Tochter von Gorbatschow und Vizepräsidentin der Gorbatschow-Stiftung, Irina Virganskaya. Er schrieb darin, dass der Verstorbene eine Führungspersönlichkeit gewesen sei, die die von Antagonismus und Konflikten geprägte Ära des Kalten Kriegs beendet und Versöhnung und Frieden herbeigeführt habe. Er sei ein Pionier gewesen, der einen festen Rahmen für Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen zwischen Südkorea und Russland geschaffen habe.





Gorbatschow wurde 1931 in der nordkaukasischen Region Stawropol geboren. Er studierte Jura an der Moskauer Lomonossow-Universität. Nach dem Beitritt zur Kommunistischen Partei der Sowjetunion folgte eine steile politische Karriere. Im Alter von 54 Jahren wurde er der zweitjüngste Generalsekretär der Parteigeschichte. Mit seiner Reformpolitik von Glasnost (Offenheit) und Perestroika (Umgestaltung) schuf er die Voraussetzung für das Ende der jahrzehntelangen Konfrontation zwischen Ost und West.





Zu der Zeit bemühte sich Südkorea im Rahmen der Nordpolitik des damaligen Präsidenten Roh Tae-woo um die Verbesserung der Beziehungen zu kommunistischen Ländern. Eine Wende in den Beziehungen zu Moskau brachte die Teilnahme einer sowjetischen Sportlerdelegation bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul. Im Anschluss fanden Verhandlungen für eine Aufnahme diplomatischer Beziehungen statt. Im Juni 1990 trafen sich Roh Tae-woo und Gorbatschow zu ihrem ersten Gipfeltreffen in San Francisco. Beim Gipfel einigten sich beide Seiten auf die Prinzipien der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.





Im September desselben Jahres unterzeichneten die Außenminister beider Länder in New York eine gemeinsame Erklärung über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und der Sowjetunion. Seitdem wurde der Austausch stark erweitert, wobei die wirtschaftliche Zusammenarbeit im Mittelpunkt stand.





Gorbatschow hatte während seiner Amtszeit und auch danach mehrere Male Südkorea besucht.