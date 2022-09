Kein Platz in der kleinsten Hütte: Goshiwon

ⓒ Getty Images Bank

Das neue Semester steht vor der Tür, und immer mehr Universitäten in Südkorea kehren zum Präsenzunterricht im Kursraum zurück, wie vor der Pandemie. Wer von weit her kommt, vor allem Austauschstudierende aus dem Ausland, braucht dringend eine Wohnung in Uni-Nähe. Etwa im Studierendenwohnheim, doch Regeln wie nächtliche Ausgangssperren sind oft nicht jedermanns und jederfraus Sache. Eine günstige Alternative, tatsächlich die billigste Wohnform in Südkorea, sind Mikro-Wohnungen bis vier Pyeong Größe (ca. 13,5 m2), kleiner noch als sogenannte One-Rooms, die meist Goshiwon, Goshitel oder Oneroomtel genannt werden. Vollgepackt mit Bett, Schrank, Schreibtisch, Regal, Kühlschrank und Duschtoilette hat man hier selbst kaum noch Platz. Man kann sie monatlich oder auch tageweise mieten. Ursprünglich gedacht als Übergangslösung leben aber immer mehr Menschen dauerhaft in solchen Zellen der Bewegungslosigkeit.