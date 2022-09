Können Sie Koreanisch?

ⓒ Getty Images Bank

Der weltweite Erfolg moderner, koreanischer Kulturprodukte wie K-Pop, Filme und Netflix-Serien hat nicht zuletzt auch zu einer Popularitätswelle der Landessprache Koreanisch geführt. In Indien war Koreanisch im Jahr 2020 zum Beispiel die am zweitmeisten gesprochene, ausländische Sprache, und am koreanischen Kulturzentrum in Berlin sind die günstigen Sprachkurse seit Jahren überfüllt. Die meisten Angebote zum Koreanisch lernen gibt es natürlich in Südkorea selbst. Heute sprechen wir einmal über verschiedene Möglichkeiten, Koreanisch in Online- und Offlinekursen zu lernen, und welche Erfahrungen wir selbst dabei gemacht haben.