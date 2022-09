Werden K-Pop-Stars bei MTV VMA weiter ausgezeichnet werden?

ⓒ YONHAP News

Am 29. September sollen die MTV Video Music Awards (VMA) veranstaltet werden. Bei den diesjährigen Awards sind gleich drei koreanische Gruppen, BTS, Blackpink und Seventeen, für einen Preis nominiert. Daher sind die K-Pop-Stars gespannt, ob sie einen Preis erhalten werden.

Wer den Preis „Best Metaverse Performance“, der in diesem Jahr neu eingeführt wird, bekommt, steht schon fest. Blackpink haben ihn erhalten. Sie freuten sich natürlich sehr über diese Auszeichnung und dass sie darüber hinaus als erste K-Pop-Girlgroup bei den MTV VMA auftreten werden.

BTS haben im Jahr 2019 zwei Preise und im darauffolgenden Jahr vier Preise bekommen. Im letzten Jahr waren es ebenfalls drei Preise. Da die Koreaner noch in weiteren vier Kategorien Favoriten sind, könnte man auf einen weiteren Preis hoffen.

Seventeen ist ebenfalls mit dabei. In drei Kategorien kann man den Namen dieser Gruppe finden: Best New Artist, Push Performance und Best K-Pop.