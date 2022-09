IVE kehrt mit „After Like“ erfolgreich zurück

ⓒ STARSHIP ENT

Die koreanische Girlgroup IVE hat am 25. August ihren Comeback-Auftritt in einer Musiksendung hingelegt. Sie treten derzeit in verschiedenen Musiksendungen auf und beweisen damit, dass sie zu den repräsentativen Girlgroups gehören.

EDM-, Pop- und House-Elemente kann man im Lied “After Like“ heraushören und es ist ein Liebeslied.

Gleich nach der Veröffentlichung des Liedes am 22. August rangiert es in den Musikcharts weit vorne. Aber nicht nur das neue Lied, sondern auch “Eleven” und “Love Dive“ kann man in den koreanischen Musikcharts immer noch finden. „Love Dive“ ist außerdem bei Billboard 200 und Billboard Global schon 20 Wochen in Folge vertreten.